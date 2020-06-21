Беспорядки в Штутгарте

Более 10 полицейских пострадали во время беспорядков в центре немецкого Штутгарта в ночь на воскресенье. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов столицы федеральнаой земли Баден-Вюртемберг.

Сообщается, что причиной послужила полицейская проверка в центре города в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков.

Возмущенная толпа из нескольких сотен человек стала закидывать полицейских камнями и бутылками, разбивать витрины и окна припаркованных автомобилей, грабили магазины.

Ситуация в какой-то момент полностью вышла из-под контроля. Правоохранительные органы запросили подкрепление. Утихомирить разгневанную толпу удалось только к утру. Более 20 человек были задержаны.