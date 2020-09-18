Столкновения в Дижоне: задержаны чеченцы

В пригородах Лиона и Парижа взяты под стражу двое уроженцев Чечни. Им предъявлены обвинения в сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами, связанными с июньскими событиями в Дижоне. Об этом сообщает France Info со ссылкой на прокурора Дижона.

Задержанными оказались два 30-летних представителя чеченской диаспоры Франции, проживающих в Ницце и коммуне Доль (департамент Юра). Оба знакомы правоохранительным органам Франции. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Таким образом число подозреваемых, причастных к беспорядкам, возросло до 11 человек.

В середине июня в Дижоне в следствие бытового конфликта в одном из кальян-баров произошли столкновения между чеченцами и арабами-магрибинцами. В результате несколько человек получили ранения. Уголовное дело было возбуждено 20 июня.