Генсек НАТО поддержал политиков, сносивших памятник Коневу

Генсек НАТО Иенс Столтенберг выразил поддержку чешским политикам, связанным с делом о сносе памятника маршалу Коневу. Глава Альянса подчеркнул, что не готов оценить сам факт произошедшего, но это решение было в любом случае принято демократически избранными руководителями, имевшими такое право.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"НАТО основывается на некоторых ключевых ценностях: демократии, верховенстве закона, свободе. Любая попытка использовать силу, использовать угрозы, запугивать выборных представителей — это попытка подорвать сами принципы демократии".

Мэр Праги и двое окружных старост чешской столицы остаются под полицейской охраной. По их словам, в их адрес поступали угрозы. Местный СМИ обсуждают предполагаемую роль российских спецслужб, в том числе рицин в багаже российского дипломата. Впрочем, это сообщение официальные лица Чехии так и не подтвердили.

Президент Чехии Милош Земан на этой неделе назвал снос памятника "глупостью незначительных политиков", которые, по мнению главы государства, пытаются привлечь к себе внимание.

В МИДе Чехии на этом фоне объявили об усилении охраны посольства в Москве. Ранее это представительство, как и генконсульство в Петербуруге, подверглось нападению экстремистов, оставлявших оскорбительные надписи и бросавших дымовые шашки.

В России снос памятника маршалу Коневу вызвал большое возмущение, особенно тот факт, что это было сделано накануне Дня Победы и под прикрытием карантина, что не позволило никому выступить на защиту мемориала.