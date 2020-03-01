Ватикан открывает архивы Второй мировой войны

Мог ли Пий XII сделать больше — и хотел ли? Более 150 историков и исследователей записались для работы с документами, которые Секретный архив Ватикана собирается в понедельник перевести в открытый доступ. Это 20 тысяч папок об одном из самых спорных периодов истории католической церкви: понтификат Пия XII пришёлся на Вторую мировую войну.

Папа старался поддерживать строгий нейтралитет Ватикана. В официальных документах он осуждал войну, тоталитаризм и антисемитизм как таковые. Но в то же время воздерживался от оценок деятельности нацисткой Германии и фашистской Италии.

Письма немецких детей Пию XII, 1944 г. AP Gregorio Borgia

Среди учёных, стремящихся в архивы, многие — исследователи Холокоста.

Сюзанна Браун-Флеминг, американский Музей памяти Холокоста:

"Будущий Пий XII бывал в Германии как дипломат, как государственный секретарь ещё в 20-х годах. Он был хорошо знаком с Германией, имел определённый багаж знаний, имел стереотипы и собственные предрассудки, с которыми подошёл к папству".

Оценки деятельности — или бездеятельности — Пия XII встречаются строго противоположные.

Карикатура на кардинала Пачелли, будущего Пия XII, в газете СС AP Gregorio Borgia

Если сразу после войны в его адрес высказывали благодарность — за указание священникам оказывать евреям острожную помощь, за переговоры с рядом стран об упрощении приёма евреев из Европы, то в 2009 году папа Бенедикт XVI, собравшийся было активизировать процесс беатификации предшественника, столкнулся с волной критики и не стал подписывать документы.