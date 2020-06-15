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Демонстранту промывают глаза после того, как полиция распылила слезоточивый газ. Стокгольм, Швеция.
Демонстранту промывают глаза после того, как полиция распылила слезоточивый газ. Стокгольм, Швеция.   -   Авторское право  JONATHAN NACKSTRAND/AFP

"Жизни чернокожих важны": волна протестов против полицейского произвола в фотографиях

 Euronews
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На этих выходных по всему миру снова прокатилась волна демонстраций в поддержку движения "Жизни чернокожих важны", которое вспыхнуло в США почти три недели назад после смерти американца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе. Не все они были мирными.

Шествия прошли в крупных французских городах в субботу. В Париже они закончились столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. В Берлине тысячи людей образовали человеческую цепь. Протесты против расизма и полицейского произвола также распространились на Японию, где активисты вышли на марш.

Мы сделали подборку самых выразительных фотографий прошедших выходных.

США

Ben Gray/2020 Atlanta Journal Constitution via AP
13 июня 2020 года в Атланте протестующие подожгли ресторан после смерти афроамериканца Рейшарда Брукса во время задержания.Ben Gray/2020 Atlanta Journal Constitution via AP
Kathy Willens/AP Photo
Протесты в Нью-Йорке, США.Kathy Willens/AP Photo
ROBYN BECK/AFP
"Жизни чернокожих важны" написано на бульваре в Лос-Анджелесе.ROBYN BECK/AFP

Франция

Thibault Camus/AP Photo
Тысячи людей принимают участие в марше против полицейского произвола в Париже (Франция) 13 июня 2020 г.Thibault Camus/AP Photo
Thibault Camus/AP Photo
Столкновения с полицией во время демонстрации в Париже.Thibault Camus/AP Photo
CLEMENT MAHOUDEAU/AFP
Митинг в поддержку американских протестов в Марселе, 13 июня 2020.CLEMENT MAHOUDEAU/AFP
Natalia Lioubtchenkova/ Euronews
Митинг в поддержку движения "Жизни чернокожих имеют значение", Лион 13 июня 2020.Natalia Lioubtchenkova/ Euronews

Великобритания

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Протесты на Трафальгарской площади в Лондоне, 13 июня 2020.DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Alberto Pezzali/The Associated Press
Полиция задерживает члена праворадикального движения в Лондоне, 13 июня 2020.Alberto Pezzali/The Associated Press

Германия

Markus Schreiber/AP Photo
Демонстранты образовали живую цепь в знак протеста против расизма и полицейского произвола. Берлин, 14 июня 2020.Markus Schreiber/AP Photo

Швеция

JONATHAN NACKSTRAND/AFP
Демонстранту промывают глаза после того, как полиция распылила слезоточивый газ. Стокгольм, Швеция.JONATHAN NACKSTRAND/AFP
JOSEP LAGO/AFP
Демонстрация в поддержку американских протестов в Барселоне, Испания. 14 июня 2020.JOSEP LAGO/AFP

Нидерланды

ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP
Демонстрация в Девентере, Нидерланды. 14 июня 2020.ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

Япония

CHARLY TRIBALLEAU/AFP or licensors
Протесты в Токио, Япония.CHARLY TRIBALLEAU/AFP or licensors

Бразилия

NELSON ALMEIDA/AFP
Демонстрация "Жизни чернокожих важны" в Сан-Паоло.NELSON ALMEIDA/AFP

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