"Жизни чернокожих важны": волна протестов против полицейского произвола в фотографиях

На этих выходных по всему миру снова прокатилась волна демонстраций в поддержку движения "Жизни чернокожих важны", которое вспыхнуло в США почти три недели назад после смерти американца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе. Не все они были мирными.

Шествия прошли в крупных французских городах в субботу. В Париже они закончились столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. В Берлине тысячи людей образовали человеческую цепь. Протесты против расизма и полицейского произвола также распространились на Японию, где активисты вышли на марш.

Мы сделали подборку самых выразительных фотографий прошедших выходных.

США

13 июня 2020 года в Атланте протестующие подожгли ресторан после смерти афроамериканца Рейшарда Брукса во время задержания. Ben Gray/2020 Atlanta Journal Constitution via AP

Протесты в Нью-Йорке, США. Kathy Willens/AP Photo

"Жизни чернокожих важны" написано на бульваре в Лос-Анджелесе. ROBYN BECK/AFP

Франция

Тысячи людей принимают участие в марше против полицейского произвола в Париже (Франция) 13 июня 2020 г. Thibault Camus/AP Photo

Столкновения с полицией во время демонстрации в Париже. Thibault Camus/AP Photo

Митинг в поддержку американских протестов в Марселе, 13 июня 2020. CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

Митинг в поддержку движения "Жизни чернокожих имеют значение", Лион 13 июня 2020. Natalia Lioubtchenkova/ Euronews

Великобритания

Протесты на Трафальгарской площади в Лондоне, 13 июня 2020. DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Полиция задерживает члена праворадикального движения в Лондоне, 13 июня 2020. Alberto Pezzali/The Associated Press

Германия

Демонстранты образовали живую цепь в знак протеста против расизма и полицейского произвола. Берлин, 14 июня 2020. Markus Schreiber/AP Photo

Швеция

Демонстранту промывают глаза после того, как полиция распылила слезоточивый газ. Стокгольм, Швеция. JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Демонстрация в поддержку американских протестов в Барселоне, Испания. 14 июня 2020. JOSEP LAGO/AFP

Нидерланды

Демонстрация в Девентере, Нидерланды. 14 июня 2020. ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

Япония

Протесты в Токио, Япония. CHARLY TRIBALLEAU/AFP or licensors

Бразилия