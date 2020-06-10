В американском штате Виргиния участники движения против расизма и полицейского насилия BlackLivesMatter сбросили в озеро памятник Христофору Колумбу. Статую повалили в ходе акции протеста, которая поначалу проходила без происшествий, а затем оттащили к водоёму. Демонстранты стояли с плакатами, осуждающими убийство индейцев во время колонизации Америки: «Это земля поухатанов», «Колумб олицетворяет геноцид».

Памятник Христофору Колумбу подвергся нападению и в Бостоне, где неизвестные обезглавили статую. Мэр Марти Уолш заявил, что теперь монумент уберут с улицы, после чего будет организовано обсуждение «исторического значения» произошедшего и необходимости вернуть памятник на место.