В американском штате Виргиния участники движения против расизма и полицейского насилия BlackLivesMatter сбросили в озеро памятник Христофору Колумбу. Статую повалили в ходе акции протеста, которая поначалу проходила без происшествий, а затем оттащили к водоёму. Демонстранты стояли с плакатами, осуждающими убийство индейцев во время колонизации Америки: «Это земля поухатанов», «Колумб олицетворяет геноцид».
Памятник Христофору Колумбу подвергся нападению и в Бостоне, где неизвестные обезглавили статую. Мэр Марти Уолш заявил, что теперь монумент уберут с улицы, после чего будет организовано обсуждение «исторического значения» произошедшего и необходимости вернуть памятник на место.
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