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США

Новые протесты в США

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 Елена Караева
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Новые протесты против полиции в США
Новые протесты против полиции в США   -   Авторское право  Brynn Anderson/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Новая волна протестов в городах США против действий полиции.

В пятницу в Атланте при задержании афроамериканца, который отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови, а затем оказал сопротивление стражам порядка, полиция его застрелила .

Гибель 27-летнего Рейшарда Брукса вызвала гнев манифестантов в Нью-Йорке.

Демонстрации протеста стoронников движения Black Lives Matter состоялись и на Западном побережье США в Лос-Анджелесе.

Гнев не утихает с конца мая, когда полицейские задержали в Миннеаполисе Джорджа Флойда, проведя против него так называемый удушающий прием, в результате чего Флойд скончался.

Девизом новой волны недовольства стали последние слова Флойда - Ай кант бриз - я не могу дышать, сказанные им во время агонии, которая продолжась почти девять минут.

Ресторан в Атланте, на стоянке которого был задержан Рейшард Брукс, подожгли во время манифестации.

Начальник полицейского управления города Эрика Шилдс немедленно ушла в отставку.

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