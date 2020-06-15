Ученые ЕС добавят комфорта на фабрики

Может ли искусственный интеллект подстегнуть конукрентоспособнсоть европейских производств и одновременно помочь в обеспечении большей работоспособности и благополучия работников?Европейские ученые говорят "да", внедряя в практику технологические новинки. Некоторые проходят тестирование на малых и средних предприятиях Финляндии.

Финская компания Prima Power, производитель металлических комплектующих, приняла участие в экспериментах проекта Factory2Fit. Эта европейская исследовательская программа с бюджетом в 4 миллиона евро ставит целью оптимизировать роль профессионалов в обновляющемся производственном контексте.

Доктор технических наук Эйя Кассинен рассказывает: "Работники могут участвовать в проектировании, оформлении своей рабочей среды, составлять перечень задач. Это в числе прочего позволяет профессионалам обмениваться опытом, идеями которым в настоящее время не уделяется достаточного внимания".

В глобальном масштабе в рамках Четвертой промышленной революции искусственный интеллект и робототехника преобразуют производство.

"Конечно, есть сферы, где ручной труд незаменим, но все больше областей сегодня требуют расширения компетенций, предполагая навыки виртуальной работы с реальными предметами", - напоминает Кассинен.

На предприятии тестируются две платформы - они опираются на трехмерное моделирование и размещаемые в облачном хранилище учебные пособия. Последние постоянно обновляются за счет рекомендаций работников, управляющих сложным оборудованием. Особенно важны их советы, касающиеся нештатных ситуаций и поломок.

Мариия Крепосна, представляющая проект Factory2Fit, показывает и рассказывает: "Оператор открывает окно и получает дополнительную информацию о ситуации, к его услугам текстовые комментарии, изображения и видео. Таким образом, в будущем, столкнувшись с нештатным сценарием, профессионал будет опираться не только на стандартные указания, но и учитывать реальный накопленный опыт по устранению такого рода проблем и их предотвращению в будущем".

На другом финском предприятии, в городе Кеуруу рабочие протестировали биометричесий браслет, управляемый приложением на смартфоне. Устройство круглосуточно фиксировало процесс выполнения работниками определенных заданий, а также их физическое состояние - качество сна, активность в дневное время. Ученым важно, насколько взаимосвязаны эти сферы жизни.

Наблюдения расшифровывала Пайви Хейккиля: "Когда мы в рамках проекта опрашивали людей, они нередко негативно отзывались о своей работе, жаловались, что что-то не получается. Нам хотелось разработать приложение, которое вернуло бы им позитивный взгляд на собственный труд, акцентировало внимание на положительных результатах".

Вилле Верола - один из пяти рабочих, носивших браслет 3 месяца: "Я был удивлен, увидев, как крепкий сон влияет на мою работу. Оказалось, что сон, а еще хороший досуг, очень важны для повышения производительности", - заметил он.

Среди решений, тестируемых в рамках проекта Factory2 Fit, это показалось исследователям наиболее деликатным: специалисты говорили про риски сбора и интерпретации персональных данных.

"Когда разрабатываешь такого рода решения, всегда следует опираться на этические принципы, - убеждена Пайви Хейиккиля. - Мы также всегда подчеркиваем, что подобные наблюдения делаются только с согласия работника".

Собранные данные хранятся на отдельном сервере, который не подключен к заводской системе.

Участники проекта говорят, что по меньшей мере одно из решений Factory2Fit будет внедрено в производственную практику уже к концу года.