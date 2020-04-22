Теннисисты и теннисистки всех стран, объединяйтесь!

Роджер Федерер призывает объединить женскую и мужскую теннисные ассоциации. Знаменитый швейцарец считает, что сейчас, когда из-за пандемии его любимый вид спорта находится в подвешенном состоянии, самое время самое время создать вместо двух слабых одну сильную организацию. Речь идёт не о слиянии турниров, а лишь о единой системе их организации и управления.

По словам Федерера, существующая система неудобна как для болельщиков, так и для самих спортсменов из-за двух разных сайтов, разных рейтингов и разных категорий соревнований.

20-кратнрого обладателя Большого шлема поддержали и его товарищи по корту. Так, испанский теннисист Рафаэль Надаль, завоевавший Большой шлем 19 раз, отметил, что было бы здорово выйти из мирового кризиса, объединив женский и мужской теннис.