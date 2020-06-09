Ферма водорослей: видео 360

Европейцы нечасто думают о водорослях как о еде. В ЕС этот сектор пока невелик, и опирается он главным образом на сбор диких морских водорослей.

Но ресурсы почвы ограничены, и роль морских хозяйств постепенно растёт. Эта органическая ферма морских водорослей в Нидерландах помогает представить, как может выглядеть процветающая прибрежная индустрия не столь отдаленного будущего.

Профильные международные организации убеждены, что морепродукты, включая водоросли, будут играть все более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Экологичные методы ведения сельского хозяйства позволяют увеличить производство водорослей без ущерба для морской среды. Водоросли — это источник витаминов, минералов, антиоксидантов и белков, и они хорошо вписываются в концепцию устойчивой продовольственной системы.

И это не только еда. Фермы морских водорослей способствуют улавливанию углерода, замедляя изменение климата. Водоросли в кормах для животных могут снизить зависимость от импортной сои и помочь борьбе с вырубкой лесов.

Согласно Европейскому экологическому соглашению, выращивание водорослей может способствовать устойчивому экономическому росту, занятости и развитию биоэкономики. Поэтому Европейский Союз включил целевую поддержку водорослевого сектора в свою стратегию "От фермы до вилки".