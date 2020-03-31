Морские биологи бьют тревогу

Морское биоразнообразие на пороге беды

Живая природа морей и океанов находится под угрозой. Большинство морских видов может оказаться на грани исчезновения к концу нынешнего столетия.

Мы на Крите. Признаки беды, которые отмечают здесь морские биологи, распространяются по всему Средиземноморью.

Танос Дайлианис, морской биолог из греческого института HCMR-IMBBC, объясняет: «Происходят стремительные перемены в живом мире прибрежных экосистем. Привычных видов становится всё меньше. И в то же время появляются новички — чужие виды, которые перебираются сюда из года в год».

Вместе с морскими биологами мы погружаемся к пустеющему морскому дну. Ещё пару лет назад здесь можно было встретить благородную пинну — теперь этот удивительный моллюск совсем исчез, возможно, из-за болезней и браконьерства. Площади подводных растений — среда обитания для многих видов — по неясной причине сократились вдвое.

Биологи делают пометки, отслеживая изменения.

Денис Локтев, Euronews:

- Вам приходится всё время нырять, верно?

Танос Дайлианис:

- Да, в нашей работе самое главное — регулярно отслеживать число видов под водой. Если, скажем, через 10 лет мы увидим другую картину, мы будем знать, какой ситуация была раньше, и это очень важно, чтобы понять, что происходит.

Морские губки - индикатор состояния экосистемы

Исследователи собирают данные для нескольких европейских научных проектов, направленных на защиту и восстановление морских экосистем.

Подводные пещеры на Крите богаты кораллами и губками. Поскольку эти животные неподвижны, избежать перемен среды обитания они не могут. Наблюдение за их здоровьем даёт учёным представление об общей «клинической картине» морских сообществ.

Снимки, сделанные под водой, затем анализируются в Институте морской биологии, биотехнологии и аквакультуры: исследователи используют специальное программное обеспечение для классификации отдельных видов.

Василис Геровасилейу, бентический эколог из HCMR-IMBBC, объясняет: «Мы делаем фотографии таким образом, чтобы по ним можно было вычислить площадь, покрытую организмами. Наша цель — возвращаться в пещеры и определять, как меняются придонные экосистемы. У нас здесь долгая история наблюдений — в других частях света такого нет. Средиземное море — со всеми переменами, связанными с деятельностью человека, туризмом, растущим числом некоренных видов — это хороший пример для изучения, позволяющий понять, что происходит и в других местах».

Учёные берут образцы губок для генетического анализа, который покажет, хорошее ли у этих видов самочувствие, а также позволит выявить организмы, не видные невооружённым глазом.

Эти исследования помогут лучше понять причины сокращения биологического разнообразия — от загрязнения воды и чрезмерной эксплуатации морских ресурсов до глобального потепления.

Измение климата и закисление океана

Один из экспериментов в исследовательских резервуарах CretAquarium имитирует долговременное изменение климата, демонстрируя, как более теплая и более кислотная вода влияет на морских улиток.

Панос Григориу, морской биолог из CretAquarium, говорит: «Мы смотрим, как они растут, на их питание, репродукцию, взаимоотношения между хищниками и их добычей — как на всём этом отражаются иные условия морской среды».

Выбросы углекислого газа попадают из атмосферы в океан, вызывая опасное для многих животных закисление.

Как объясняет Ева Чатзиниколау, морской биолог из HCMR-IMBBC, «перемены климата серьёзно влияют на морское биоразнообразие: если затронут один вид, меняется весь баланс. Наш эксперимент с одним морским животным даёт лишь базовое представление о грядущих последствиях для всего животного мира».

Повышенная кислотность делает раковины более тонкими и хрупкими. Значит, быстрая перемена климата может сделать улиток лёгкой добычей для хищников. Исследователи используют компьютерную томографию для точных измерений.

Ники Кекликоглу, морской биолог из HCMR-IMBBC, демонстрирует: «Этот образец находится в условиях повышенной кислотности, и как мы видим, в его раковине есть просветы — менее плотные структуры. Климат меняется так быстро, что у животных может не быть времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Так что, вероятно, будет высокая смертность.»

Биологическое и световое загрязнение экосистем

Порты также влияют на морское биоразнообразие.

Гиоргос Чатзигеоргиу, исследователь морской экологии и биоразнообразия из HCMR-IMBBC, говорит:

- Порты — это по сути входные ворота для чужеродных видов. Подводные животные прикрепляются к лодкам и перемещаются таким образом в новые места. Там они обосновываются и начинают конкурировать с местными видами. И это проблема.

В новой экосистеме так называемые чужеродные виды могут быстро размножаться, вытесняя местную фауну. Для отслеживания такого биозагрязнения и прочих проблем учёные разместили стопки специальных пластин на двадцати подводных участках по всей Европе. В течение нескольких месяцев их заселяют мелкие морские виды, которые затем анализируются при помощи генетического секвенирования и других современных методов.

Образцы, собранные на Крите, могут помочь и учёным из других стран. Педро Виейра, морской биолог из университета Миньо изучает определённый вид червя, который в Португалии оказался под угрозой: «Сфера обитания этого вида уничтожается, и вид может исчезнуть. Конечно, за этим важно следить — это источник пищи для рыбы и других животных, и его вымирание может теоретически подорвать всю экосистему».

Даже световое загрязнение побережья может наносить вред мелким морским животным. Чтобы пролить свет на эту проблему, исследователи устанавливают специальные ловушки — эти эксперименты покажут, какие виды наиболее подвержены воздействию всё более вездесущих электрических ламп.

Ники Кекликоглу говорит: «Питание животных, взаимодействия между особями и видами могут измениться из-за нашего вмешательства в нормальный дневной и ночной ритм их жизни... Мы хотим защитить море и мы должны это сделать, потому что тем самым мы защищаем самих себя. Это очень важно для каждого биолога — для каждого человека».