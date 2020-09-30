ЕС приведет природу в порядок

Биоразнообразие на планете разрушается с беспрецедентной в истории человечества скоростью. По последним исследованиям, популяция диких животных сократилась на 68% с 1970 года.

К концу столетия миллион видов окажется под угрозой исчезновения. Все океанические экосистемы, от мелководья до глубоководья, испытывают давление из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения, развития прибрежных районов и изменения климата.

Но научное моделирование показывает, что потери можно обратить вспять, если разработать комплексные масштабные меры. Евркомссия призывает к 2050 году обеспечить восстановление, защиту и устойчивое развитие мировых экосистем.

Одна из инициатив предусматривает выделение 30% европейских морей в качестве охраняемой территории. В перечне мер также - снижение нагрузки со стороны рыболовства и другой морской деятельности, борьба с загрязнением, смягчение последствий изменения климата.

К 2021 году Комиссия предложит новый план действий по сохранению рыбных ресурсов и защите морских экосистем. Он призван обеспечить долгосрочное процветание рыбаков при сохранении здоровья океанов и, следовательно, нашей планеты.