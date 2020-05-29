В России поставлен рекорд смертности от коронавируса

В России от коронавирусной инфекции за сутки скончались 232 человека — рекордное число с начала эпидемии. Общее число летальных случаев в стране выросло до 4 374. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущее максимальное значение составляло 174, его фиксировали дважды - 26 и 28 мая.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, достигло 159 257 человек, что составляет 41% от общего числа заразившихся. В настоящее время в РФ 387 623 заразившихся во всех регионах. Согласно данным, за сутки выписаны 8 264 человека и выявлено 8 572 новых случая заражения.

Из них 2 332 случая зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 473 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Всего в столице выписаны 74 724 человек, что составляет 42,5% от всех заразившихся в городе.

Суточный рост в столице составил 1,3% против 1,2% днем ранее. Число выздоровевших превышает число выявленных случаев пятый день подряд. Всего в Москве 175 829 заразившихся.

В настоящее время в столице болеют 98 774 человека. За сутки скончались 76 пациентов, всего умерли 2330 человек.