На Москву в понедельник обрушился сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер. Соответствующее экстренное предупреждение, действительное до конца суток, ранее распространило Главное управление МЧС по столице. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

В разных округах Москвы сильный ветер привел к падению почти 30 деревьев, сообщил источник в экстренных службах. По это же причине обрушилась часть крыши на здании на улице Правды. Фрагменты металлического шифера и деревянные перекрытия упали на припаркованные автомобили, в том числе каршеринга. Кроме того, оказались оборваны линии электропередачи.

Подтопило станцию "Ясенево" Калужско-Рижской линии метрополитена. Движение поездов на участке от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская" было остановлено. Как свидетельствуют выложенные в соцсетях фото и видео, вода залилась в вестибюль и частично на платформу. Через "Ясенево" поезда временно следовали без остановки. Через несколько часов станцию вновь открыли на вход и выход для пассажиров, движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии возобновилось по графику, сообщили в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Сильный ливень в Москве не повлиял на работу Телецентра "Останкино", незначительное подтопление уже устранено. Ранее в Telegram-каналах были распространены кадры подтопленного коридора предприятия.

Аэропорты Московского авиационного узла - Домодедово, Жуковский, Шереметьево - работают штатно после непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Информацию о режиме работы Внуково в МЧС не уточнили.

Попадание молнии привело к пожару двухэтажного строения в Новой Москве, около поворота с Варшавского шоссе в деревне Ясенки, рассказали здесь же. Его площадь составила 80 кв. метров. К 15 часам по местному времени в возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших при пожаре нет.

Башенный кран рухнул из-за непогоды в подмосковном Раменском, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разъяснил, какие выплаты положены гражданам в связи с непогодой в Москве. Владельцы поврежденных в результате затопления автомобилей смогут получить выплаты по каско, а граждане, застраховавшие жилье, имеют право на компенсацию, если ураган выбил стекла в окнах или протекла крыша.

К вечеру в Москве прогнозируют еще более сильный дождь с порывами ветра и градом. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что этот метеорологический эпизод завершится в 22:00-23:00 по местному времени.

В целом, сообщили в Гидрометцентре России, погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за деятельности циклона. Небольшие дожди прогнозируются каждый день. "Антициклон, обеспечивший продолжительный период аномально жаркой погоды, покидает столичный регион", - говорится на сайте ведомства.

Во вторник в столичном регионе пройдет небольшой дождь, дневная температура составит 23-26 градусов тепла. В среду температура еще немного понизится: до 19-24 градусов.