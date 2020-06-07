Памятник работорговцу сбросили в реку

В Великобритании несмотря на действующий в стране карантин продолжаются массовые демонстрации в знак солидарности с американским движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"). В Лондоне у посольства США и на Парламентской площади в воскресенье днем тысячи людей провели мирные акции протеста против расовой дискриминации, но к вечеру немногочисленная группа манифестантов вступила в стычки с полицией у резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. За последние дни в ходе демонстраций ранения получили 27 полицейских.

Митинг у посольства США в Лондоне. AP Photo/Frank Augstein

Между тем глава министерства здравоохранения страны Мэтт Хэнкок попал под огонь критики со стороны членов правительства и правозащитников после того как заявил, что в Великобритании нет институционального расизма. Оппоненты напомнили ему о скандале вокруг иммигрантов так называемого поколения Виндраш, из-за которого два года назад глава МВД Эмбер Радд покинула свой пост, пожар в многоэтажном жилом доме "Гренфел" в Лондоне, а также тот факт, что в Соединенном Королевстве от последствий коронавируса темнокожие британцы умирают в четыре раза чаще белых.

Демонстрации прошли во многих британских городах. В Бристоле была сорван с постамента и сброшен в реку памятник купцу Эдварду Колстону. Он уже много лет был предметом острых общественных дискуссий, т.к Колстон, хотя и был меценатом, нажил часть своего состояния за счет работорговли. В XVII веке его компании доставил 100 тысяч рабов из Западной Африки в Южную и Северную Америку и в страны Карибского бассейна.