Темнокожие британцы умирают от коронавируса в четыре раза чаще белых

Темнокожие британцы - выходцы из стран Африки и Карибского бассейна - умирают из-за коронавируса в четыре раза чаще белых. Об этом сообщает британское Управление национальной статистической службы.

По данным организации, смертность значительно выше и среди представителей других этнических меньшинств: у выходцев из Бангладеш и Пакистана этот показатель в 3,6 раза выше у мужчин и в 3,4 раза - у женщин, у британцев с индийскими корнями - в 2,7 раза выше у женщин, в 2,4 раза у мужчин, у этнических китайцев - в 1,9 раза у мужчин и в 1,2 раза у женщин.

AP

По данным статистической службы, в самых бедных частях страны, где в основном проживают мигранты из этих регионов, от коронавируса в среднем умирает вдвое больше людей, чем в наиболее благополучных районах королевства.

Как считают в организации, такая статистика отчасти объясняется социально-экономическими факторами. Кроме того, у представителей этнических меньшинств в Великобритании чаще наблюдаются хронические заболевания, осложняющие течение болезни.

В статистическом управлении также подчеркивают, что даже после учета социально-демографического, возрастного факторов и показателей здоровья все равно оказывалось, что темнокожие британцы умирают от коронавируса чаще, чем светлокожие, правда, уже не в четыре, а в два раза.

По последним данным, в Великобритании выявлено более 200 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, погибли более 30 тысяч человек.