Залог за Дерека Шовина: 1,25 млн долларов

В Миннесоте состоялись первые слушания по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Суд установил размер залога для освобождения подозреваемого: 1 миллион долларов, если он будет выполнять условия суда, и 1,25 млн — безусловный залог.

Шовину по статье "убийство 2-й степени" грозит до 40 лет тюремного заключения. Троих его коллег обвиняют в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к убийству. За них залог составляет 750 тысяч.

Тем временем гроб с телом Флойда выставлен в одном из соборов Хьюстона, где погибший жил долгое время. Из-за карантина в церкви могут находиться одновременно по 15 человек, скорбящим проверят температуру и просят продезинфицировать руки. В церковь пришли губернатор Техаса, мэр и шеф полиции Хьюстона.

Ранее с Джоджем Флойдом прощались в Миннеаполисе, а затем в Северной Каролине, где он родился.

Во вторник Флойда похоронят в Хьюстоне — на кладбище рядом с матерью.