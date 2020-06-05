"Штрафной" кофе для президента

Украинский лидер сообщил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.

Посещая Хмельницкую область, Зеленский и сопровождающие его официальные лица зашли в помещение кафе, где им предложили чашку кофе.

Между тем в тот момент обслуживание разрешалось лишь на террасах заведений.

Владимир Зеленский сообщил прессе, что "сказали - "заходите", я и зашел, за пренебрежение правилами я готов заплатить".

Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины, подчеркнул: "Мы шли после обеда, хотели взять кофе на вынос. Но один из рестораторов сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые были опубликованы главным санврачом". Мы зашли в зал посмотреть, как это будет функционировать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех правил, нет никаких".

Главный санитарный врач Украины прокомментировал рост новых случаев коронавируса, заявив, что "еще не может сказать, что это последствие ослабления карантина", но что следить за ситуацией его ведомство будет внимательно.

Всего в стране насчитывается почти 26 тысяч выявленных инфицированных , от КОВИД -19 умерли более 760 человек.

С сегодняшнего дня, как сообщается, в Киеве все рестрикции на работу ресторанов сняты, кафе и бары принимают первых посетителей.