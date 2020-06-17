Киев: две манифестации, 15 задержанных

В центре Киева полиция задержала 15 человек, участвовавших в двух манифестациях.

По призыву журналиста и политика Анатолия Шария несколько сотен его сторонников пришли на акцию протеста к офису президента Владимира Зеленского. Оттуда участники перешли к дому, где живёт глава государства. С лозунгом "Не мой президент" митингующие обвиняли его в политике соглашательства с правыми радикалами и требовали остановить нападения на журналистов.

Игорь Комаров, "Партия Шария":

"Мы пытаемся показать своими действиями, своими лозунгами Зеленскому, что ему нужно говорить и с нами тоже — не только с меньшинством националистов, но и с людьми, которые голосовали за него".

Одновременно представители ультраправой партии "Национальный корпус" решили провести контрманифестацию. Они, среди прочего, обвиняют живущего в Западной Европе Шария в пророссийской позиции.

Сергей Тамарин, "Национальный корпус":

"'Шарийцы' вообще не настоящая онлайн-партия, которая просто манипулирует сознанием людей, это во-первых, а во-вторых она открыто антиукраинская, она антагонист всего украинского, явно пророссийская сила".

Полиции удалось не допустить серьёзных столкновений, стражи порядка, по словам очевидцев, быстро прекращали вспыхивающие потасовки и перепалки.