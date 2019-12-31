"Качай или плати!" Россия и Украина заключили договор о транзите газа

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали контракт о транзите газа через территорию Украины. Договоренность достигнута еще 20 декабря, но подписи под документом были поставлены всего за сутки до истечения срока действия предыдущего соглашения.

Подписание договора Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили в телефонном разговоре. "Подчёркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам главы российской нефтегазовой компании Алексея Миллера, сделка с Украиной восстановила баланс интересов сторон. „Газпром“ сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером", - говорится в заявлении Миллера.

"Транзит газа по территории Украины на ближайшие пять лет обеспечен", - написал у себя в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Главными победами он назвал получение от "Газпрома" 5 млрд долларов (эти деньги российская компания заплатила по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа, последние выплаты – 2,9 млрд - были перечислены несколько дней назад), а также сам факт того, что украинская газотранспортная система будет "загружена" и после 2019 года.

Транзит газу територією України на найближчі 5 років забезпечено. Сьогодні Нафтогаз, Оператор ГТС України та Газпром... Publiée par Andriy Kobolyev sur Lundi 30 décembre 2019

Украина получила контракт по схеме "качай или плати". "Это значит, что даже если "Газпром" не будет обеспечивать те объемы поставок, которые должен, он обязан будет заплатить. Это нормальное европейское явление, но в случае с Россией и Украиной такое происходит впервые", - поясняет украинский политолог Александр Мусиенко.

Президент Украины заявил, что в соответствии с контрактом его страна в течение пяти лет получит как минимум 7 миллиардов долларов. "Украинская газотранспортная система (ГТС) будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", - написал Владимир Зеленский в Facebook.

Кінець року, але не досягнень. Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо... Publiée par Володимир Зеленський sur Lundi 30 décembre 2019

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сделку "компромиссом, который необходимо было найти". В Facebook глава правительства написал: "Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться".

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На... Publiée par Дмитрий Медведев sur Lundi 30 décembre 2019

Россия с 2015 года не поставляет Украине газ напрямую. Украина выступает только как транзитная страна, через которую газ идет в Европу. Однако Киев использует реверсные схемы, закупая газ у европейских трейдеров. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны могут вернуться к обсуждению вопроса о прямых поставках после Нового года.

Чего Россия и Украина хотели изначально и что получили?

"Газпром" рассчитывал заключить контракт на один год. "За это время Россия могла бы в полной мере запустить "Северный поток-2", чтобы он прошел тестовый режим, чтобы Россия поняла, какие объемы она сможет загружать в этот газопровод и в дальнейшем просто исключить Украину из своей транзитной схемы, но сейчас планы сорвались из-за введения санкций", - считает Мусиенко. Правда, в российском Минэнерго настаивают на том, что газопровод будет достроен и без участия иностранных компаний и запущен до конца 2020 года.

Украина, в свою очередь, надеялась на долгосрочный контракт, поскольку тогда риски, связанные с запуском "Северного потока-2", были бы для Киева не столь велики.

Что же касается объема, то Украина добивалась поставок 65 миллиардов кубометров в год. В итоге стороны пришли к компромиссу: 65 млрд в первый год и 40 млрд в последующие. Однако политолог Мусиенко не исключает, что России придется и дальше поставлять по 50-60 млрд кубометров из-за введения американских санкций.

В соответствии с соглашением Украина также отзовет оставшиеся иски в Стокгольмском арбитраже и не будет подавать новых. При этом до конца года "Газпром" был обязан выплатить те деньги, которые Украина уже выиграла.

Также, как сообщается на сайте "Нафтогаза", по условиям сделки будет снят арест с активов и денежных средств "Газпрома" и обе стороны откажутся в будущем от всех претензий по контрактам, заключенным 10 лет назад.

"Стороны оформили хет-трик"

Несколько недель назад, когда только были достигнуты договоренности, зампредседателя Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шевчович заявил, что фактически стороны "оформили хет-трик". Во-первых, был обеспечен бесперебойный транзит газа в Европу через Украину на период до 15 лет. "Евросоюзу гарантированы тепло в домах, стабильность на рынках и конкурентные цены". Помимо этого, по словам еврокомиссара, сделка играет важную роль в переходе Европы "на климатически нейтральную экономику к 2050 году".

Для Киева соглашение важно, поскольку прибыль от транспортировки газа – это значительный источник дохода для украинского бюджета. Соответственно, по мнению Шефчовича, транзит поможет привлечь инвестиции в строительство стратегически важной инфраструктуры и облегчит проведение реформ в энергетическом секторе.

Россия же благодаря этой сделке, как считает еврокомиссар, доказала, что остается надежным поставщиком газа на европейский рынок, сохраняя при этом диверсифицированные транзитные маршруты. "Кроме того, ряд нерешенных и длительных правовых споров между компаниями остается в прошлом благодаря полюбовному внесудебному решению", - считает Шефчович.