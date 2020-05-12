Украина выходит из карантина. Вновь заработали стоматологические клиники, кабинеты психологов, нотариальные и адвокатские конторы. Открываются непродовольственные магазины и детские площадки, музеи и библиотеки, парки и летние террасы кафе. Соблюдать социальную дистанцию по-прежнему обязательно.

"Сегодня мы дарим всем гостям букеты цветов и надеемся выйти из этого кризиса, рассчитаться с долгами. 2 месяца мы не работали, и у нас долги по аренде, по закупкам", - рассказывает Митя Ятим, владелец бара украинских вин "Малевич".

Измерять сотрудникам температуру, дезинфицировать ножницы и расчески после каждого клиента, стричь только в маске. Таковы главные требования к организации работы парикмахерских и салонов красоты.

"Многие барбершопы уже закрылись. Им не удалось пережить карантин. Еще больше закроются. Им было сложно еще до карантина: об их существовании мало кто знал, доходы были низкими", - говорит Андрей Остапчук, основатель сети "ЦирюльникЪ".

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что киевляне уже начали массово нарушать рекомендации Минздрава, и предупредил о возвращении карантина в случае роста числа заболевших

В стране зафиксировано свыше 15,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии умерли 408 человек.