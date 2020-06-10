Мерсисайдское дерби переносить не будут

Мерсисайдское дерби между Ливерпулем и Эвертоном состоится 21-го июня на стадионе "Гудисон-парк". Ранее не исключалось, что матч 30-го тура премьер-лиги перенесут на нейтральное поле из соображений карантинной безопасности — чтобы не собирать у ворот стадиона толпы фанатов.

Однако по результатам совещаний с местными властями, полицией и объединениями болельщиков, решено остаться на домашнем поле "Эвертона". К тому же противостояние "Красных" и "Ирисок", в отличие от многих других английских дерби, не носит агрессивной окраски.

В любом случае, игра состоится при пустых трибунах, как и другие матчи чемпионата Англии, который официально возобновится 17-го июня — после трёхмесячного перерыва.

Ливерпуль занимает сейчас верхнюю строчку таблицы и для чемпионского звания подопечным Юргена Клоппа достаточно набрать 6 очков в девяти матчах.