Когда начнут наливать: выживут ли европейские бары после карантина?

На залитых солнцем улочках французского Лиона работники быстрыми движениями протирают горы стульев и столов. После месяцев простоя бары по всей стране проводят дезинфекцию, чтобы наконец снова открыть свои двери посетителям.

Подобные сцены можно наблюдать в соседних Италии и Испании. Тем временем британские пабы и питейные заведения во многих европейских странах, включая Россию, с нетерпением ждут своей очереди.

«Карантин разрушителен»

Просто открыться - это не панацея для отрасли, которая приносит экономике ЕС 55 млрд. евро и создает рабочие места для 2,3 млн. человек. Социальное дистанцирование, скорее всего, приведет к уменьшению числа посетителей, а тщательная уборка и переоборудование помещений повлечет за собой дополнительные расходы. Добавьте в коктейль потери от простоя - и получите смертельный напиток, который угрожает жизни тысяч баров.

По информации Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), 40% ее членов не смогут открыться, если карантин продолжится до сентября. Это означает закрытие 10 тыс. пабов и потерю 100 тыс. рабочих мест, как считает исполнительный директор BBPA Эмма МакКларкин.

«Карантин разрушителен для питейных заведений Великобритании, - сказала МакКларкин Euronews. - Люди скучают по великому британскому пабу. После друзей и семьи это то, чего им не хватает больше всего в это время».

Стулья у ресторана на площади во французском Лилле. Michel Spingler/The Associated Press

В России, по прогнозам Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), сделанном еще в апреле, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений. «Ситуация тяжелая, потому что у большинства баров в нашей стране нет финансовой подушки безопасности, чтобы покрывать простои, – считает Директор профессиональной выставки Moscow Bar Show Арина Никольская. - Есть заведения, которые стараются, особенно в больших городах, как-то заработать за счет доставки, но сейчас единственное, о чем идет речь, - это выжить и как можно меньше «уйти в минус».

При этом Никольская подчеркивает, что даже если барам удастся открыться, они могут так и не «выйти в плюс». «Переоткроется гораздо больше заведений, но проработав один-два месяца, они будут вынуждены закрыться, возможно окончательно, потому что кассовый разрыв будет непреодолим», - сказала она.

«Это настоящая потеря, ведь Европа - колыбель современного пива»

От мер по борьбе с коронавирусом пострадали не только питейные заведения, но и пивоваренные заводы. Среди наиболее пострадавших оказался испанский сектор. В стране настолько развита "барная" культура, что доля продаж пива в барах и ресторанах выше, чем в магазинах и супермаркетах.

Официант несет пинту пива в кафе в Лондоне. Matt Dunham/AP Photos

По информации BBPA, в Великобритании в водосток вылили 70 млн пинт или 40 млн литров пива. Ассоциация «Пивовары Франции» сообщила, что за время карантина было уничтожено 10 млн литров этого напитка.

Во время карантина европейские пивоварни стараются приспособиться под новые реалии: некоторые переходят на производство бутылок, а не бочек, другие отказываются от посредников и предлагают свою продукцию напрямую потребителю.

В Великобритании "Кампания за настоящий эль" (CAMRA) создала платформу для помощи пабам в продаже пива онлайн. В Дании пивоварня People Like Us, управляемая людьми с аутизмом, начала продавать специальные сорта пива и организовывать онлайн-дегустации.

«Ninkasi», пивоварня и крупная сеть пивных ресторанов в Лионе, сообщила, что во время полного карантина компания теряет 10 тыс. евро в день. Этот дефицит удалось сократить после введения онлайн-заказов и продажи пива на вынос.

Тем не менее эксперты утверждают, что розничные или онлайн-продажи не смогут компенсировать потери, понесенных за время карантина. «Закрытие баров и кафе для мелких пивоваров не значит, что у них вообще нет клиентов, - сказал генеральный секретарь компании «Пивовары Европы» Пьер-Оливье Бержерон. - Они пытаются выкрутиться с помощью электронной коммерции, но она не может компенсировать потери».

По его словам, многим пивоварам придется закрыться. «До кризиса я говорил, что в Европе насчитывается 10 тыс. отдельных пивоваренных заводов, - вздохнул он. - Я не уверен, что смогу это сказать в следующем году. Это настоящая потеря, ведь Европа - колыбель современного пива».

Стакан наполовину полон: положительные последствия карантина

Несмотря на серьезные сложности, некоторые заведения стараются использовать это время для привлечения клиентуры.

В деревне Эйлсфорд на юго-востоке Англии паб «The Chequers» бесплатно доставляет горячую еду жителям старше 70 лет. В другом британском пабе работает телефон доверия для одиноких людей. Некоторые заведения переоборудованы в фермерские лавки или фаст-фуды с едой на вынос.

«Пандемия стала самой большой проблемой, с которой когда-либо сталкивалась наша индустрия, но лицензиаты продемонстрировали огромную изобретательность в преобразовании своего бизнеса под потребности общины в "новой нормальной" реальности», - сказал Дез О'Флэнаган, соучредитель благотворительной организации PubAid.

Пабы в Великобритании все еще закрыты. AP Photo

Во Франции многие бары начали продавать "пивные" ваучеры, которые посетители могут использовать после снятия ограничений. В Чехии был создан сайт, позволяющий микропивоварням продавать пиво со скидкой до истечения срока годности. В конце марта сервис собрал около шести миллионов бутылок из 169 небольших пивоваренных заводов.

В России бары в больших городах также стараются переориентироваться на доставку или устраивают онлайн-вечеринки. «Единственное, на что сейчас возможно работать, – это на поддержание своего комьюнити, - считает Никольская. - Все бары, которые так или иначе тесно работали со своей аудиторией и использовали маркетинг 21 века с персонализированным подходом, с открытостью соцсетей находятся в выгодной позиции, потому что люди стараются поддержать свое любимое место, даже если бар запускает доставку какой-нибудь ерунды, вроде премиксов».

Как изменятся пабы и бары после снятия ограничений?

Клиенты посткарантинных баров по всей Европе скорее всего заметят большую разницу с докризисным периодом. Власти многих стран требуют введения социальной дистанции, использования масок и санитайзеров.

Чтобы решить проблему социального дистанцирования, власти Вильнюса разрешили ресторанам, барам и кафе расположиться на тротуарах и площадях литовской столицы.

Менеджер нескольких баров и ресторанов в Чехии Любос Кастнер рассказал, что на столиках его заведений есть QR-коды, которые позволяют посетителям сделать заказ без участия бармена.

Изобретательный владелец бара в испанской Севилье приобрел робота, который может захватить пивную кружку и поставить ее на стойку.

Официант отмеряет расстояние между столиками в Париже. Michel Euler/The Associated Press

Несмотря на ухищрения, к которым прибегают питейные заведения, чтобы соответствовать новым санитарным нормам, соблюдение последних может оказаться под вопросом. «Когда люди пойдут в бар, они сами будут нарушать социальную дистанцию, даже если ты их рассадишь, как надо. Люди сами должны соблюдать базовые меры предосторожности», - говорит Никольская.

Британский председатель CAMRA Ник Антона считает, что эти изменения могут серьезно навредить культуре традиционного британского паба. «Большинство пабов маленькие и уютные, в них не так много персонала (чтобы обеспечить выполнение правил) или в них невозможно сидеть на расстоянии двух метров друг от друга», - сказал он.

На прошлой неделе Британская ассоциация пива и пабов призвала государство поддержать сектор. Правительство выплачивает часть зарплаты и предоставляет финансовые гранты ряду представителей отрасли, но многие городские пабы, по словам Антоны, не отвечают требованиям, необходимым для получения помощи.

В тех случаях, когда на государственную помощь рассчитывать не приходится, бары надеются на развитие бизнес-модели, приспособленной к «новой норме». В России эксперты прогнозируют уменьшение суммы счета и числа клиентов. В наибольшей степени пересмотреть свою политику придется кафе и ресторанам класса «люкс». «Много заведений хочет работать с дорогими ингредиентами, необычной подачей, - сказала Никольская. – Это, безусловно, будет не очень выгодно сейчас. Если раньше мы могли где-то что-то списать, не включить в стоимость напитка, то сейчас этого себе позволить нельзя. Сейчас будет жесткая ценовая конкуренция. Заведениям придется поумерить свой пыл и пересчитать свои затраты».