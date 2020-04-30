Рестораны: без госпомощи не выжить

Ресторанный бизнес — в числе крупнейших жертв коронавируса. Заведения общественного питания закрыты во всех без исключения государствах, которые ввели карантинные меры.

В Греции, как и во многих других странах, повара и официанты — в режиме технической безработицы: они получают пособие от правительства и не выходят на работу, но увольнять сотрудников пока запрещено.

Йоргос Саккас, официант:

"Конечно смен станет меньше, поскольку семь человек — это много, если придётся обслуживать лишь половину столиков. Я полагаю, придётся делиться работой с коллегами, каждый сможет работать хотя бы понемногу, чтобы в итоге и наше заведение, и мы сами смогли через это пройти".

Во Франции в режиме технической безработицы находятся более 11 миллионов человек, и далеко не все из них смогут вернуться даже после отмены карантина.

Новые правила заставят рассаживать посетителей дальше друг от друга, и клиентов в ресторанах станет технически меньше. Более того, по опыту стран, которые уже отменяют карантинные меры, далеко не все граждане сразу преодолеют страх и вернутся в людные места.

Кристиан Эчебест, владелец ресторана:

"Я готов предпринять любые меры. Я хочу работать, хочу вернуться к нормальной жизни, и сделаю всё, чтобы вернуть жизнь в ресторан. Я полностью готов к тому, что клиентов станет вдвое меньше. Придется уменьшить число работников".

В Испании безработица — и так одна из крупнейших проблем экономики. В прошлом году показатели достигли было десятилетнего минимума, но теперь выросли вновь.

Очевидно, что большие рестораны и крупные сети имеют больше шансов пережить кризис. Для небольших заведений даже с учётом госпомощи удар может оказаться слишком тяжёлым.

Рожер Пайарольс, директор ресторана:

"Если мы примем все меры, которыми правительство намерено защитить туристический сектор, то и в этом случае четверть ресторанов и баров Барселоны закроются в течение 12 месяцев. Восстановления потока туристов до прежних значений мы можем ожидать не раньше весны 2021 года — это в самом лучшем случае".

Ключевым фактором рестораторы называют государственную помощь в том или ином виде. Без неё ресторанам — подавляющее большинство которых попадают в категорию малого и среднего бизнеса — не выжить, их сотрудники окажутся на улице без средств к существованию.