Рим: акция протеста владельцев ресторанов

Владельцы ресторанов в Риме вышли на акцию протеста против экономической ситуации в Италии. Собравшие вышли на улицу в рабочей одежде, на руках — траурные повязки. Манифестация состоялась у ступеней Пантеона. Такие же демонстрации состоялись и в других городах страны. Владельцы кафе, ресторанов и баров опасаются, что новые санитарные нормы приведут к дальнейшим финансовым проблемам.