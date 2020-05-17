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Рим: акция протеста владельцев ресторанов

Владельцы ресторанов в Риме вышли на акцию протеста против экономической ситуации в Италии. Собравшие вышли на улицу в рабочей одежде, на руках — траурные повязки. Манифестация состоялась у ступеней Пантеона. Такие же демонстрации состоялись и в других городах страны. Владельцы кафе, ресторанов и баров опасаются, что новые санитарные нормы приведут к дальнейшим финансовым проблемам.

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