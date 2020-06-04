"А если бы убили белого"? Что в России говорят о беспорядках в США?

В последнюю неделю о беспорядках в США говорят, кажется, даже больше, чем о коронавирусе. Активно эту тему обсуждают и в России. Рамзан Кадыров, например, призвал американские власти не допустить нарушения прав человека, а Дмитрий Песков заявил, что не видит параллелей между происходящим в Соединенных Штатах и в России.

Как российские политики и русскоязычные пользователи соцсетей отреагировали на беспорядки в США?

"Американская трагедия сегодняшнего дня", - так события в Соединенных Штатах назвала представитель МИД РФ Мария Захарова. Позже она подчеркнула, что американские власти, пытаясь пресечь мародерство и другие противозаконные действия, не должны нарушать права американцев на мирный протест.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев призвал американцев посмотреть в зеркало: “Увидьте себя. И если захочется спрятаться за «ужас-ужас» в наш адрес, не примините ужаснуться в свой. Увидьте себя такими, какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что права граждан в США "злостно нарушаются представителями власти".

Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона Рамзан Кадыров Глава Чеченской республики

Он призвал ООН вмешаться в ситуацию и принять меры в отношении американских властей, чтобы не допустить нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней.

Этот пост Кадырова, который он опубликовал у себя в Telegram-канале, бурно обсуждался в соцсетях.

“Если бы эта новость была бы не от «Эха», я бы решил, что это розыгрыш, троллинг, ирония. Рамзан Кадыров, диктатор Чечни, где нет ни Конституции, ни закона, ни суда, требует от властей США защитить права граждан от распоясывавшихся силовиков. Вот дно то!” - написал у себя в Twitter экс-депутат Госдумы от “Справедливой России” Геннадий Гудков.

“Рамзан Кадыров требует прекратить нарушения прав человека. Нет-нет, с ним все в порядке. Требует прекратить в США”, - написал руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.

"Никаких параллелей мы здесь не видим"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что не видит никаких параллелей между происходящим в России и США: “Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что она сейчас настолько остра в нашей стране, слава богу, нет”.

Однако, как считает глава правозащитной организации “Агора” Павел Чиков, “российские власти на протяжении многих лет отказываются признавать проблему с бесчеловечным обращением с собственными гражданами”. В своем Telegram-канале Чиков напомнил, что ООН несколько раз рекомендовала России привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами и ввести отдельную статью “Пытки” в УК, но “главы силовых ведомств публично называли это предложение “избыточными”.

Что говорят в соцсетях?

Русскоязычные пользователи соцсетей по-разному относятся к событиям в США. Одни поддерживают движение Black lives matter и говорят о полицейском произволе.

Другие интернет-пользователи восхищаются тем, как полицейские и военные преклоняют колени перед протестующими.

Правда, некоторые русскоязычные интернет-пользователи посчитали этот флешмоб позором:

Еще одни интернет-пользователи возмутились тем, что акции переросли в беспорядки и люди просто начали громить все вокруг.

Кто-то недоумевает, почему акции протеста начались из-за убийства человека с криминальным прошлым: Флойд несколько раз привлекался к ответственности, в том числе пять лет отсидел в тюрьме за участие в вооруженном ограблении.

А еще одни задаются вопросом, вспыхнули бы протесты с такой силой, если бы полицейские убили белокожего человека?