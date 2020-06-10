"Унесённые антирасизмом": оскароносный фильм заблокировали

Американский стриминговый сервис HBO Max убрал из доступа знаменитую оскароносную ленту "Унесённые ветром". Канал отметил, что целый ряд сцен картины 1939 года несёт неприемлемый по нынешним временам расистский посыл. Фильм обещали вернуть позже, с аннотацией, разъясняющей исторические аспекты его создания.

Разные платформы приостановили доступ к сериалам, в которых также можно заподозрить расистскую направленность — например, "Копы" или "Маленькая Британия", которая стала прообразом "Нашей Раши".

Шерил Линн Итон, писательница, обращение к киноиндустрии США: "Никто не просил вас избавляться от 'Унесённых ветром'! Вы бы лучше прекратили лгать о том, будто чёрных не смотрят за океаном или чёрные не любят научную фантастику"

Ряд деятелей американской культуры, в том числе афроамериканцев, в сети выступили против подобных шагов, называя их "культурной чисткой" и "имитацией борьбы с расизмом". По их словам, удаление 80-летнего фильма никак не поможет решить проблемы, существующие сегодня.

К тому же именно за роль в "Унесённых ветром" впервые в истории получила "Оскар" чернокожая актриса — "Мамушка" Хэтти Макдэниел.