Памятник колонизатору или культурное наследие

На фоне антирасистских протестов, зародившихся в США, в Бельгии десятки тысяч подписей собирает петиция с требованием снести памятники королю Леопольду II, создателю колониальной империи. Его обвиняют в безжалостной эксплуатации и геноциде жителей Бельгийского Конго.

Сбор подписей будет продолжаться до Дня независимости Конго — 30 июня.

Мирей-Чеуси Робер, правозащитница:

"Для большинства бельгийцев он — 'Король, построивший страну'. Но Бельгия построена в значительной степени на средства, украденные у народа Конго".

Бельгийской колонией земли Конго стали в конце XIX века. Причём первые несколько десятилетий это были личные владения Леопольда II, формально независимые от остальной страны. За год до смерти, в 1908-м, он продал эту территорию государству. Но в жизни местного населения заметных перемен не произошло. Безжалостная эксплуатация отличалась жестокостью даже по меркам того времени.

Однако в метрополии именем монарха названы улицы и остановки, повсюду памятники. Несколько статуй уже подверглись вандализму: так, в Генте на бюсте написали лозунг этих дней: "Я не могу дышать".

На этом фоне фламандские националисты заявляют, что осуждение колониализма необходимо, но сносом памятников этого не добиться:

Воутер Вермеерш, партия Vlaams Belang:

"Это часть бельгийской истории. Мы антироялисты, антимонархисты, но мы не собираемся сносить памятники, переименовывать улицы и уничтожать историческое и культурное наследие".

С наследием колониализма в Бельгии стараются всё же бороться. Два года назад в Брюсселе появилась площадь Патриса Лумумбы, известного борца за независимость Конго. А в бывшем "человеческом зоопарке", где белой публике показывали живых аборигенов, теперь находится музей колоний.

Джек Пэррок, Euronews:

"Петиция о сносе памятников Леопольду II и репарациях Демократической республике Конго не случайно появилась на фоне протестов в США. В Бельгии требуют не только разобраться со злодеяниями прошлого, но и с расизмом, существующим в стране сегодня. В Бельгии тоже планируют проводить антирасистские демонстрации".