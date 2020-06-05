США: протесты и аресты

В Нью-Йорке во время манифестаций были задержаны свыше 300 человек, об этом заявил руководитель полицейского управления города.

"Арестовывают тех, кто совершает акты насилия, занимается мародерством или нападает на полицейских", - подчеркнул Дермот Шиа.

Он также сообщил, что по всем фактам превышения полномочий или применения насилия, особенно, если оно могло носить в том числе оттенок расизма, проведут тщательное расследование и проверят каждую жалобу.

К тем, кто выражает недовольство действиями правоохранителей, присоединились и медики, они считают, что даже неофициальный статус "героев", которым их одарила нация, не защищает их от произвола полиции.

- Как можно лечить людей, зная, что мы можем попасть под горячую руку стражей порядка - и только потому, что у нас черный или коричневый цвет кожи?

Протесты в стране идут на фоне набирающей темп предвыборной кампании, в ходе которой кандидаты дают обещания избирателям.

Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии, пообещал, что в случае победы он сформирует спецкомиссию для надзора за работой полиции.

Трамп же заявил, что цель его оппонентов - снизить финансирование правоохранительных органов, и сообщил, что планирует, напротив, увеличить, и существенно, ассигнования стражам порядка.