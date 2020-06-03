Польша: выборы президента пройдут 28 июня

В Польше назначена дата очередных президентских выборов. Они состоятся 28 июня. Об этом заявила спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек. К избирательным участкам поляки должны были направиться еще 10 мая. Однако на фоне возникшего политического кризиса, пусковым механизмом к которому стала пандемия коронавируса, голосование не состоялось.

Эльжбета Вите, спикер Сейма: "Я бы очень хотела, чтобы мы наконец смогли избрать президента, потому что это вопрос непрерывности польской государственности, и это в интересах нашей страны. Мы - защитники конституционного порядка".

Ранее в республике был принят закон, согласно которому выборы в условиях пандемии смогут пройти по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте для находящихся на карантине и всех желающих.

Сейчас известно о десяти кандидатах в президенты. За второй срок на этом посту будет бороться нынешний лидер Анджей Дуда, чей мандат истекает шестого августа. Дуда - консерватор и соратник экс-премьера Ярослава Качиньского по партии "Право и справедливость".

Главный конкурент Дуды - мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа". У Тшасковского опыт работы в национальном парламенте и Европарламенте. Он так же занимал министерские должности в кабинете Дональда Туска.

В кампании смогут принять участие как ранее зарегистрированные, так и новые кандидаты. Если в первом туре никто из претендентов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов, заручившихся поддержкой большинства избирателей.