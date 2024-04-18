Трамп встретился с Дудой

By Euronews

Дональд Трамп и Анджей Дуда провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив войну в Украине и увеличение оборонных расходов стран НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита в США встретился с бывшим американским лидером и вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев Дональдом Трампом. Они обсудили войну в Украине и намерения увеличить оборонные расходы стран НАТО - Дуда считает, что их нужно повысить с двух до трех процентов от ВВП.

Дональд Трамп, бывший президент США: "Он проделал фантастическую работу и он мой друг. Мы провели четыре замечательных года вместе. Четыре замечательных года. Возможно, мы сделаем это снова".

Встреча Трампа и Дуды проходила на Манхэттене в небоскребе Трамп-тауэр. Президент Польши также назвал ее дружеской. Многие зарубежные лидеры считают, что Трамп снова станет президентом США и стремятся заранее наладить с ним хорошие отношения. Ранее республиканец провел переговоры с президентом Аргентины Хавьером Милеем, главой британского МИДа Дэвидом Кэмероном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.