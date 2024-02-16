Польша: в Сейме будут расследовать использование властями шпионской программы "Пегас"

By Euronews

В правящей коалиции Польши заявили, что получили доступ к документу, подтверждающему большое количество случаев установки шпионской программы "Пегас" на телефоны и электронные устройства. Парламентская комиссия проводит расследование.

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В понедельник 19 февраля в парламенте Польши пройдет заседание Комитета, который намерен расследовать использование властями шпионской программы "Пегас" (Pegasus) для слежки за политиками и бизнесменами. "Под колпаком" оказалось множество людей. Среди них Бартош Крамек, выступавший против судебных реформ, предложенных прежним правительством.

Бартош Крамек, фонд "Открытый диалог": "_Речь шла о прослушивании, также о записи видео в моих гостиничных номерах,_о получении данных об операциях, которые я совершал с помощью своей кредитной карты, когда дело касалось гостиничных услуг, а также о потенциальной провокации".

Благодаря показаниям осведомителя Бартош Крамек смог подать жалобу. Его адвокат Яцек Дюбуа также представляет интересы других пострадавших от незаконного прослушивания телефонных разговоров и слежки.

Яцек Дюбуа, адвокат:"Есть права, которые нельзя отобрать. Единственным таким конституционным ограничением является слежка с согласия суда, которое осуществляется по строго определенным правилам, в определенное время и только по конкретным делам. Все материалы, не относящиеся к таким случаям, подлежат уничтожению. Государство не имеет права контролировать граждан, быть хранителем их морали. Конституция фактически была отменена".

В партии "Право и справедливость", правящей до недавнего времени заявляют, что прослушивания, если и проводились, то легально, после утверждения прокуратурой и судом.

Яцек Оздоба, депутат от партии "Право и справедливость":"Пегас" незаменим даже при наличии новых технологий. Но я не верю, что какой-либо офицер рискнул бы предпринять оперативные действия без сбора доказательств, которые затем передаются в прокуратуру и впоследствии в суд".

Прокурор Ева Вржосек на мобильный телефон которой также был установлен "Пегас", утверждает, что судам не были известны детали работы шпионской программы.

Ева Вржосек, прокурор:"Суды в Польше, давая разрешения на оперативный контроль, не знали, что используется такого рода шпионская программа, которая пробивает безопасность телефона. На основе всей этой информации, (от спецслужб, прокуратуры, выводов парламентской комиссии) наконец, будут предприняты решительные и четкие шаги".

Об использовании в Польше шпионской программы "Пегас" два года назад сообщил канадский центр Citizen Lab. В ныне правящей коалиции заявили, что уже получили доступ к документу, подтверждающему большое количество случаев законной и незаконной установки "Пегас" на мобильные телефоны и электронные устройства.