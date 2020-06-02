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мир

В каких аэропортах самый высокий риск заразиться коронавирусом?

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 Марика Димитриади
AP Images
AP Images   -   Авторское право  AP
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Страны постепенно смягчают карантинные меры. Некоторые государства объявили о том, что в ближайшее время уже начнут принимать иностранных туристов. При этом путешественникам придется соблюдать многочисленные меры безопасности: они должны будут носить в аэропортах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, у них будут проверять температуру, встречающим и провожающим запретят заходить в терминалы.

Европейское агентство авиационной безопасности также советует туристам ознакомиться заранее с карантинными требованиями страны, куда они направляются, чтобы не провести весь отдых на самоизоляции. Помимо этого, некоторые страны будут требовать от путешественников справки о состоянии здоровья.

В ожидании открытия границ можно начать строить планы. Куда отправиться в отпуск? А посещение каких стран и городов лучше оставить на потом? Недавно Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало список аэропортов, расположенных в районах, где наиболее высок риск заражения коронавирусом.

Афганистан

Все аэропорты

Бангладеш

Все аэропорты

Республика Беларусь

Все аэропорты

Бельгия

Все аэропорты

Бразилия

Все аэропорты в следующих штатах:

  • Амазонас
  • Баия
  • Мараньян
  • Пернамбуку
  • Рио-де-Жанейро
  • Санта-Катарина
  • Сан-Паулу
  • Сеара
  • Эспириту-Санту

Великобритания

Следующие аэропорты:

  • Международный аэропорт Бирмингема
  • Донкастер-Шеффилд
  • Аэропорт Восточный Мидландс
  • Гатвик (Лондон)
  • Глазго
  • Хитроу (Лондон)
  • Международный аэропорт Лидс-Брадфорд
  • Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона
  • Лондон-Сити
  • Лутон (Лондон)
  • Аэропорт Манчестер
  • Международный аэропорт Ньюкасла
  • Станстед (Лондон)

Доминиканская Республика

Все аэропорты

Египет

Все аэропорты

Индия

Все аэропорты в следующих штатах:

  • Гуджарат
  • Мадхья-Прадеш
  • Махараштра
  • Раджастан
  • Тамилнад
  • Уттар-Прадеш

Индонезия

Все аэропорты

Иран

Все аэропорты

Испания

Все аэропорты в следующих регионах:

  • Кастилия-Леон
  • Кастилия-Ла-Манча
  • Каталония
  • Мадрид

Италия

Все аэропорты в следующих регионах:

  • Венето
  • Ломбардия
  • Пьемонт
  • Эмилия-Романья

Канада

Все аэропорты в провинциях Квебек и Онтарио

Катар

Все аэропорты

Колумбия

Все аэропорты Боготы

Кувейт

Все аэропорты

Мексика

Все аэропорты Мехико

Нидерланды

Следующие аэропорты:

  • Маастрихт-Ахен
  • Роттердам-Гаага
  • Схипхол (Амстердам)
  • Эйндховен

Объединённые Арабские Эмираты

Все аэропорты

Пакистан

Все аэропорты

Перу

Все аэропорты

Польша

Аэропорт Катовице

Португалия

Следующие аэропорты:

  • Портела (Лиссабон)
  • Франсишку Са Карнейру (Порту)

Россия

Все аэропорты в следующих городах:

  • Москва
  • Мурманск
  • Нижний Новгород
  • Санкт-Петербург

Саудовская Аравия

Все аэропорты

Сингапур

Все аэропорты

Соединенные Штаты

Все аэропорты в следующих штатах:

  • Алабама
  • Аризона
  • Вашингтон
  • Вирджиния
  • Джорджия
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Калифорния
  • Колорадо
  • Коннектикут
  • Луизиана
  • Массачусетс
  • Мичиган
  • Мэриленд
  • Нью-Джерси
  • Нью-Йорк
  • Огайо
  • Род-Айленд
  • Пенсильвания
  • Северная Каролина
  • Техас
  • Флорида

Турция

Все аэропорты

Украина

Все аэропорты в городах:

  • Киев
  • Черновцы

Франция

Все аэропорты в региона Иль-де-Франс

Чили

Все аэропорты

Швеция

Все аэропорты Стокгольма

Эквадор

Все аэропорты

Южно-Африканская Республика

Все аэропорты Западно-Капской провинции

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