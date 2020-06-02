В каких аэропортах самый высокий риск заразиться коронавирусом?

Страны постепенно смягчают карантинные меры. Некоторые государства объявили о том, что в ближайшее время уже начнут принимать иностранных туристов. При этом путешественникам придется соблюдать многочисленные меры безопасности: они должны будут носить в аэропортах маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, у них будут проверять температуру, встречающим и провожающим запретят заходить в терминалы.

Европейское агентство авиационной безопасности также советует туристам ознакомиться заранее с карантинными требованиями страны, куда они направляются, чтобы не провести весь отдых на самоизоляции. Помимо этого, некоторые страны будут требовать от путешественников справки о состоянии здоровья.

В ожидании открытия границ можно начать строить планы. Куда отправиться в отпуск? А посещение каких стран и городов лучше оставить на потом? Недавно Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало список аэропортов, расположенных в районах, где наиболее высок риск заражения коронавирусом.

Афганистан

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Бангладеш

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Республика Беларусь

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Бельгия

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Бразилия

Все аэропорты в следующих штатах:

Амазонас

Баия

Мараньян

Пернамбуку

Рио-де-Жанейро

Санта-Катарина

Сан-Паулу

Сеара

Эспириту-Санту

Великобритания

Следующие аэропорты:

Международный аэропорт Бирмингема

Донкастер-Шеффилд

Аэропорт Восточный Мидландс

Гатвик (Лондон)

Глазго

Хитроу (Лондон)

Международный аэропорт Лидс-Брадфорд

Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона

Лондон-Сити

Лутон (Лондон)

Аэропорт Манчестер

Международный аэропорт Ньюкасла

Станстед (Лондон)

Доминиканская Республика

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Египет

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Индия

Все аэропорты в следующих штатах:

Гуджарат

Мадхья-Прадеш

Махараштра

Раджастан

Тамилнад

Уттар-Прадеш

Индонезия

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Иран

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Испания

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Кастилия-Леон

Кастилия-Ла-Манча

Каталония

Мадрид

Италия

Все аэропорты в следующих регионах:

Венето

Ломбардия

Пьемонт

Эмилия-Романья

Канада

Все аэропорты в провинциях Квебек и Онтарио

Катар

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Колумбия

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Кувейт

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Мексика

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Нидерланды

Следующие аэропорты:

Маастрихт-Ахен

Роттердам-Гаага

Схипхол (Амстердам)

Эйндховен

Объединённые Арабские Эмираты

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Пакистан

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Перу

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Польша

Аэропорт Катовице

Португалия

Следующие аэропорты:

Портела (Лиссабон)

Франсишку Са Карнейру (Порту)

Россия

Все аэропорты в следующих городах:

Москва

Мурманск

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Саудовская Аравия

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Сингапур

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Соединенные Штаты

Все аэропорты в следующих штатах:

Алабама

Аризона

Вашингтон

Вирджиния

Джорджия

Иллинойс

Индиана

Калифорния

Колорадо

Коннектикут

Луизиана

Массачусетс

Мичиган

Мэриленд

Нью-Джерси

Нью-Йорк

Огайо

Род-Айленд

Пенсильвания

Северная Каролина

Техас

Флорида

Турция

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Украина

Все аэропорты в городах:

Киев

Черновцы

Франция

Все аэропорты в региона Иль-де-Франс

Чили

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Швеция

Все аэропорты Стокгольма

Эквадор

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Южно-Африканская Республика

Все аэропорты Западно-Капской провинции