Во имя отца: в Британии дети умерших в домах престарелых подают в суд

Отец Кэйти Гарднер умер в доме престарелых от неподтвержденного (в тот момент система тестирования еще широко не применялась) диагноза COVID-19.

Эпидемия на Британских островах поставила систему ухода за пожилыми людьми на грань коллапса, в общей сложности треть летальных исходов - это свыше 16 тысяч - произошла в этих социальных учреждениях.

Кэйти Гарднер, сама врач, рассказывает: "После того, как папа умер, я поняла, что на самом деле в том, что касалось диагностики и лечения, не было никаких правил. Кого-то выписывали из больниц, где они находились по другому поводу, не проводя анализов дополнительных, в стационаре они подхватывали вирус, а потом, возвращаясь в дом престарелых, тут им заражали других обитателей. Не было создано никакой безопасной среды".

Иск к тем, кто принимал решения в момент разгара эпидемии, касавшиеся мер безопасности в домах престарелых, отправлен был. На него пришел ответ, там было сказано, что подача такого заявления - не в интересах общества.

Вот что заявил адвокат Пол Конрейт, представляющий интересы Кэйти Гарднер: "Ответчики сообщили, что организация выписки из стационаров пожилых пациентов, отсутствие диагностики на вирусоносительство, недоступность информации такого рода для родственников - не их сфера ответственности, и что это не они принимали решения такого рода".

Из Лондона передает журналистка Euronews Анджела Барнс: "Адвокаты Кэйти Гарднер, тем не менее, на полпути останавливаться не намерены - они собирают свидетельства, чтобы дополнить уже имеющиеся сведения. Они намерены добиваться судебного решения, которое бы позволило установить, кто несет ответственность за кончину отца их доверительницы".

Представитель минздрава Британии, к которому Euronews обратился за разъяснениями, дал понять, что комментировать возможные иски не будет.

Чтобы оплачивать услуги адвокатов, Кэйти Гарднер удалось собрать с помощью крауфандинга 60 тысяч фунтов стерлингов.