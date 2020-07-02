На следующий день: Британия готовится ко второй волне эпидемии

Инфекция с Британских островов не уходит, хотя власти с каждым днем все больше ослабляют прежние ограничения.

Но при повторных вспышках заражения изоляция вновь становится правилом.

Комментарий Алекс Уитфилд, управляющего директора служба здравоохранения Гэмпшира: "Мы сумели в очень короткие сроки добавить количество реанимационных коек в отделения интенсивной терапии наших больниц. У нас получилось даже расширить их площади. Нам удалось изолировать приемные отделения и отделения, где шло лечение и выхаживание пациентов. В то же самое время мы открыли программу повышения квалификации медперсонала, и сегодня медики всех специальностей могут оказывать помощь больным COVID-19".

Журналистка Euronews Анджела Барнс передает из Лондона: "Сейчас правительство подчеркивает, что приоритетом в борьбе со второй волной эпидемии станет эффективное использование имеющихся ресурсов и быстрое реагирование на угрозу. Карантинные меры могут вводиться локально, не сажая всю страну и ее население под замок. Но, как отмечается, самой эффективной мерой в противодействии распространения инфекции может быть только вакцина".

Ко второй волне заражения готовятся и предприниматели. Но не только. Новым навыкам учатся юристы, потому что никто не отменяет сроков заключения договоров.

Рассказывает юрист компании BDB PITMANS Эмили Тэйлор: "Мы работали удаленно, используя Zoom, и постепенно такая форма взаимодействия у многих моих коллег и у меня вошла в норму. У нас филиалы находятся по всей Британии, мы сейчас работаем из офисов, но при изменившейся ситуации мы вполне можем вернуться домой и быть в своих действиях не менее эффективными".

Карантинный и посткарантинный синдромы уже сравнивают с ситуацией, как это формулируют психологи, "непроработанной травмы".

Тренеры личностного роста способны помочь ее преодолеть, как подчеркивает Донна Хаббард: "Мы можем проводить наши занятия онлайн, мы можем предложить решения такого рода как юридическим, так и физическим лицам, это нам сегодня вполне по силам".

В настоящий момент в Великобритании насчитывается свыше 313 тысяч зараженных, от COVID-19 скончались почти 44 тысячи человек.