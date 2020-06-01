Cтамбульский Гранд-базар вновь открыт

Стамбульский Гранд-базар вновь открыт. Перерыв в работе из-за эпидемии коронавируса стал одним из самых долгих в истории знаменитого рынка, построенного в 1455 году. С 1 июня местные продавцы встречают туристов в масках и перчатках и заворачивают каждый сувенир в отныне обязательную индивидуальную упаковку. Всего здесь работают более 30 тысяч человек. Гранд-базар - это примерно 3 тысячи магазинов. С понедельника в Турции также открываются пляжи, бассейны, парки, рестораны и кафе.
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