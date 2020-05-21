Европейские музеи открываются, но терпят убытки

Культурная жизнь возвращается в города Европы. Туристы вновь могут увидеть афинский Акрополь и Римский форум. По данным ЮНЕСКО, из-за коронавируса 90 % музеев в мире - всего около 85 тысяч - были вынуждены уйти на карантин хотя бы на несколько дней. Но и сегодня редким посетителям толпиться в залах не приходится.

"Очень странное ощущение. За последний год мы здесь побывали столько раз, музей всегда был народу. Так необычно гулять тут теперь: площадь напротив пуста, на ступеньках никого. Очень странно, даже жутковато", - говорит Джон Мучигроссо, гид по Капитолийским музеям.

В Португалии большинство галерей заработали в Международный день музеев 18 мая, но не в полную силу. Экскурсий нет, проводить в залах уроки для школьников тоже пока нельзя.

"Роль музеев в образовании очень важна. Ведь это средоточие знаний, это само обучение. Сегодня оно стало невозможным", - отмечает Рита Лугарес из Музея современного искусства Берардо.

Крупнейшие музеи Вены, Парижа и Амстердама подсчитывают убытки. Доходы сократились на 80% от прежнего уровня.

"У нас есть финансирование, мы получаем господдержку. Но и для нас этот год будет очень непростым. Мы не представляем, сколько все это будет продолжаться, когда доход вновь станет стабильным", - рассказывает Пьер Кулон из Королевского бельгийского института естественных наук.

В честь своего открытия Валенсийский институт современного искусства решил подарить посетителям выставку испанского художника Хорхе Периса.

"Сегодня все потихоньку открывается. И мы по-новому ощущаем свою свободу. Искусство дает нам чувство свободы и радость - сегодня еще немного", - говорит жительница Валенсии.

При этом, в ЮНЕСКО предупреждают, после карантина 13% музеев во всем мире могут больше никогда не открыться.