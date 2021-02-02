Лечебная сила искусства: музыканты и импресарио уходят в онлайн-формат

Классическая музыка во времена пандемии ушла онлайн-формат.

Исполнители, импресарио, оркестры и дирижеры быстрее многих сообразили, что очное присутствие в филармонических залах, чтобы наслаждаться многоголосием баховских сюит и прелюдий, необязательно.

В Британии уже второй месяц проводится онлайн фестиваль, посвященный великому уроженцу немецкого Эйзенаха.

И поскольку достоверно известно, что творческое наследие Баха колоссально, то разнообразие концертного репертуара обеспечено звездам искусства, которому покровительствует муза Эвтерпа.

В Вильнюсе оперные арии звучат в практически пустом театре, но на энтузиазм участников представления это не влияет - они поют для тех, кто ежедневно сражается с пандемией в больницах, и, к примеру, вот эта женщина, медик по профессии, была приглашена услышать лучших исполнителей.

Рассказывает Юлиус Грискевичюс, руководитель радиостанции LRT Klasika: "Мы никогда не сможем представить, какое количество людей собирают наши представления онлайн. Но мы хотим все-таки видеть, как сопереживают происходящему на сцене. Поэтому было решено пригласить слушательницу".

Первая часть - знаменитое allegro con brio Пятой симфонии c-mol Бетховена - звучит в исполнении оркестра норвежского Бергена, за пультом - художественный руководитель коллектива Эдвард Гарднер.

"Мы записывались, разумеется, при соблюдении всех норм предосторожности, на сцене мы рассадили музыкантов подальше друг от друга", - говорит он.

Бергенский оркестр дает концерты еженедельно по пятницам в половине восьмого вечера, когда семьи уже в сборе и готовы становиться соучастниками прекрасного.