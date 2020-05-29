Бергамо: кто ответит за тысячи смертей?

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана был вызван в пятницу на допрос в прокуратуру Бергамо - города в наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Ломбардия. Здесь начато расследование действий местных властей в разгар эпидемии.

От Фонтаны ждут объяснений тысячам смертей в больницах и домах престарелых. Кадры с десятками гробов в одной из местных церквей обошли мир, став страшным символом эпидемии.

В пятницу перед зданием прокуратуры в Бергамо собрались несколько десятков манифестантов. Они развернули плакаты и транспаранты, призывающие к ответственности тех, кто до последнего отказывался объявлять Бергамо, Альцано и другие соседние города "красной зоной".

"Мы знаем, что есть люди, ответственные за эту эпидемию, а также за тысячи смертей в Бергамо", - говорит один из демонстрантов.

По мнению собравшихся, не следует забывать и о роли промышленников Ломбардии, которых подозревают в лоббировании продолжения производства во время эпидемии.

"В феврале, когда стало известно о первых случаях заболевания, они могли сдержать эпидемию, - говорит еще одна участница акции протеста. - Ведь в Высшем институте здоровья им объяснили, что к чему. Они должны были пойти наперекор требования бизнеса"...

На Ломбардию приходится треть всех инфицированных и половина летальных исходов в Италии. И сегодня регион остается очагом инфекции: более двух третей новых случаев за последние сутки (354 из 516) отмечены именно здесь.