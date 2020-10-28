"Человечность превыше всего"

_"Если бы только наши страдания помогли был изменить ситуацию и сделать так, чтобы другие потом больше не испытывали подобное, - говорит Мауриция Делла Вольта, - то мы могли бы думать, что они были не напрасны, и эта мысль пролила бы немного бальзама на нашу рану, которая не затянется полностью никогда". _

Мауриция и ее сестра Алессандра потеряли свеого отца в конце августа. Ему было 92 года, и он был одним из ведущих кардиологов Италии. Из-за строгих ограничений, введенных в больнице Падуи во время карантина, сёстры не смогли быть рядом с отцом в его последние минуты.

Мауриция Делла Вольта:

"В тот день, когда мой отец умирал в одиночестве, в Кортине был пикник с участием 500 человек, у одного из них тест на коронавирус дал положительный результат, и поэтому всем остальным также пришлось сдать мазок".

Лука Паламара, Еuronews:

"Больница, где умирал отец Мауриции и Алессандры, находится всего в пяти минутах ходьбы от дома, где живут женщины. Она была так близко - и в то же время слишком далеко: ведь вход сюда был запрещён, и попрощаться с умирающим они так и не смогли".

После этого трагического случая Мауриция начала интенсивное общение с руководством больницы, чтобы изменить правила. И ее отчаянный призыв наконец был услышан.

Лучано Флор, заведующий больницей Падуи:

"В нашей больнице должны быть введены правила, устанавливающие, что при определенных условиях - таких, как риск смерти - родственники всегда должны иметь возможность навещать своих близких, пока они еще живы".

Мауриция ведет борьбу не только за пациентов и их родственников, но и за медсестер и врачей, которым приходится нести психологическое бремя единственного промежуточного контакта между пациентами в больнице и родственниками за её пределами.

Мауриция Делла Вольта:

"Им приходится слышать душераздирающие прощания, драматические слова, видеть слёзы родных, которые говорят им: "Приласкай его в последний раз за нас". Они настоящие ангелы, делают всё, чтобы облегчить страдания людей, но с точки зрения психологии они фактически принимают удар на себя".

"Человечность всегда должна стоять превыше всего", - считает Мауриция. И во имя этого она готова бороться как за себя - так и за других.