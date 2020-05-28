Nissan сокращает производство и закрывает заводы

Nissan объявил о намерении закрыть заводы в Испании и Индонезии, а также об уходе с южнокорейского рынка и об отказе от бренда Datsun в России. Эти решения объясняют необходимость оптимизировать расходы. Ликвидация ожидает, в частности, производственную база Nissan в Барселоне, где работают около 3 тысяч сотрудников. Гендиректор Nissan Макото Утида уверяет, что руководство компании изучило множество разных возможностей, но было вынуждено пойти на этот «непростой шаг».

Новая стратегия стала частью масштабной реформы в альянсе Renault-Nissan, в рамках которой партнёры договорились об унификации производства автомобилей и о разделении рынков. По словам председателя правления Renault Жана-Доминика Сенара, это должно помочь альянсу закрепиться на основных автомобильных рынках по всему мира:

«Зона ответственности Nissan — Япония, Китай, Северная Америка. У Renault — Европа, Россия, Латинская Америка и Северная Африка. У Mitsubishi — Юго-Восточная Азия и Океания».

Такой раздел на зоны ответственности, впрочем, не означает, что Nissan окончательно уходит из Европы. Компания намерена сохранить завод в Сандерленде. Это крупнейшее автомобилестроительное предприятие в Соединённом Королевстве, там работают около 7 тысяч человек. Ранее поступали сообщения, что и здесь из-за кризиса ожидается существенное сокращение производства.