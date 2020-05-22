Министр экономики Франции: "Renault может исчезнуть"

Плохие новости для европейской автомобильной индустрии и тех, кто занят на этом производстве. Речь идет о грядущих массовых сокращениях рабочих мест. Японский автоконцерн Nissan Motor из-за падения прибыли рассматривает возможность увольнения 20 тысяч сотрудников, преимущественно в европейском регионе и развивающихся странах. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил СМИ, что на карту поставлено существование компании Renault.

Брюно Ле Мер, министр экономики и финансов Франции: "Да, Renault может исчезнуть. Крупные промышленные предприятия могут исчезнуть. Мы должны быть реалистами. Что касается нынешнего экономического кризиса, я всегда говорил французам правду. Я никогда не скрывал насколько серьезен кризис и не скрываю ситуации с Renault. Но я также знаю, что у Renault есть исключительные ресурсы, технологии, мотивированные сотрудники и умелые рабочие. Таким образом, Renault может прийти в норму и выстоять".

Заявление министра прозвучало на фоне выдвинутых французскими СМИ предположений о том, что руководство Renault намерено закрыть несколько производственных площадок в стране, в том числе завод в городе Флен, недалеко от Парижа.

Компания находилась в сложной финансовой ситуации и до пандемии, но с ее началом была вынуждена закрыть все свои заводы. Продажи новых машин корпорации в апреле в Европе упали на более чем 76%. Автопроизводитель обратился с просьбой к властям предоставить кредит в 5 миллиардов евро. На следующей неделе президент Франции Эммануэль Макрон представит план по поддержке французских производителей. Одно из требований, которое власти выдвигают Renault - ее участие в качестве акционера в программе по выпуску в Европе батарей для электромобилей. В проекте также заняты компания Peugeot и энергетическая корпорация Total.