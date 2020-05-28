Рабочие Nissan: "Нас бросили на произвол судьбы"

Черный дым от горящих покрышек уходит в небо: рабочие барселонского завода Nissan не скрывают гнева. В четверг японский автомобилестроитель сообщил о его закрытии. Из-за объявленной руководстовм концерна новой стратегии, цель которой сокращение на 20 % мирового производства к 2023 году, работу потеряют 3 тысячи человек.

"Уверен, что они вынашивали этот план давно, и теперь просто заморят нас голодом, - говорит Хорди Карбонель, сотрудник Nissan. - Дело не в том, что этот завод не прибыльный. Но ведь ни один завод не прибыльный, если у него нет гарантированных объемов производства. Они бросают нас на произвол судьбы"...

"Я проработал в Nissan 16 лет, и на данный момент будущее неясно. В связи с эпидемией COVID-19 ситуация усугубилась, и вряд ли мы сможем найти работу: в других компаниях тоже сокращают", - Хуан Санчес, сотрудник Nissan.

Это первое закрытие завода Nissan в Испании за 11 лет, отмечают обозреватели. С учетом поставщиков и субподрядчиков, убеждены профсоюзы, оно затронет 20 тысяч человек.

Но министр министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото все же настроена оптимистично: “Мы знаем об экономических трудностях, которые переживает Nissan, особенно из-за COVID-19. Но мы считаем, что следует думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы убеждены, что Nissan сможет закрепиться в Испании и остаться на европейском рынке".

Производство автомобилей составляет 10 % от ВВП Испании. Изначально завод в Барселоне был рассчитан на произвоство 200 тысяч машин в год, но еще до начала эпидемии его мощности были сокращены на треть, отмечают наблюдатели.