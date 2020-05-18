Бундеслига возобновила сезон

На второй день после возобновления матчей Бундеслиги действующий чемпион ФРГ мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде берлинский "Унион" со счётом 2:0. Сначала на 40-ой минуте первого тайма нападающий гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти, а за 10 минут до конца матча Бенжамен Павар удвоил преимущество.

"Бавария" сохранила лидерство в турнирной таблице. На 4 очка отстаёт от неё дортмундская "Боруссия", разгромившая в субботу на своём поле "Шальке" из Гельзенкирхена. Так называемое "рурское дерби" завершилось со счётом 4:0.

Игры прошли при пустых стадионах, но болельщики всё равно ликуют:

- Всё проходит не так, как обычно, но, слава Богу, это снова началось!

Конечно, это не то, что настоящее празднование победы в "рурском дерби", в котором принимали бы участие 80 тысяч человек. Но я всё равно рада, что всё налаживается, и мы возвращаемся к нормальной жизни.

В другом матче чемпионата "Кёльн", лидировавший с преимуществом в два мяча, упустил победу над "Майнцем". Встреча закончилась вничью. Кёльн расположился на 10-ом месте, а "Майнц" на 15-ом.

Бундеслига первой из топ-5 европейских лиг в минувшие выходные возобновила сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Трансляции матчей по телевидению собрали рекордную аудиторию.