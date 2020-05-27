Футболистам Английской премьер-лиги разрешили играть вместе

Футболисты Английской премьер-лиги теперь могут проводить групповые контактные тренировки. Это решение единогласно поддержали все клубы-участники чемпионата, регламент был согласован с Ассоциацией профессиональных футболистов и правительством. Игроки и сотрудники клубов должны будут при этом два раза в неделю сдавать анализы на коронавирус.

На прошлой неделе футболистам Английской премьер-лиги разрешили индивидуальные тренировки со строгим соблюдением социальной дистанции. Некоторые игроки отказываются возвращаться на поле, ссылаясь на угрозу распространения COVID-19. В их числе капитан команды «Уотфорд» Трой Дини — он объяснил, что не хочет подвергать опасность жизнь своего пятимесячного сына, у которого отмечаются проблемы с дыханием.

Предполагается, что групповые тренировки станут вторым этапом на пути к возобновлению чемпионата Англии, прерванного в середине марта на 29-м туре. В турнирной таблице лидируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Лестер». Подчеркивая важность соревнований как для футбольных клубов, так и для страны в целом, министр спорта Оливер Дауден говорил, что матчи могут возобновиться уже в июне.