Экс-глава Чувашии оспорил свою отставку

Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня", - сказал собеседник агентства.

Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.