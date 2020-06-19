Умер оспоривший указ Путина экс-губернатор Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в администрации главы республики.

Игнатьев руководил Чувашией девять лет. Но 29 января президент РФ Владимир Путин уволил Игнатьева с должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия".

Этому предшествовали два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо "мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

В конце мая Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ, оспаривающий указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Его рассмотрение было запланировано на 30 июня. Вскоре стало известно, что экс-губернатор был госпитализирован в больницу с коронавирусом. При этом заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова сообщила, что бывший губернатор умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности, усугубленной двусторонней пневмонией легких.

Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.