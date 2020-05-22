Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса осенью

Президент России Владимир Путин призвал Минздрав подготовиться к возможной второй волне эпидемии коронавируса в октябре и ноябре 2020 года. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в стране "в целом стабилизируется".

"В период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение для того, чтобы снизить, локализовать риски, закрепить успехи, которые мы достигли в борьбе с эпидемией", - сказал президент во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По его словам, благодаря своевременному массовому тестированию темп прироста новых больных снизился с 5,9% неделю назад до 3,5%.

На сегодняшний день Россия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом в мире после США. В стране выявлено более 320 тыс. случаев. За все время эпидемии от вируса, по официальным данным, умерли 3249 человек. Власти предупреждают, что число смертей в мае будет выше, чем за предыдущие месяцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг сообщил о первом этапе ослабления карантина в Москве. С 25 мая в столице должны заработать МФЦ и каршеринг.