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Владимир Путин перенес голосование по поправкам к конституции

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 Euronews и ТАСС
Владимир Путин перенес голосование по поправкам к конституции
Авторское право  Kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что дата голосования по поправкам в конституцию должна быть перенесена из-за коронавируса.

"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.

Президент также объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

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