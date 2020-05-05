Английской премьер-лиге сократят игру

Футбольное руководство Англии рассматривает возможность сокращения времени матчей в случае, если власти страны разрешат завершить прерванный сезон Английской премьер-лиги.

С инициативой сделать таймы короче выступил глава Ассоциации профессиональных футболистов Гордон Тейлор.

Клубы не теряют надежды в ближайшее время узнать дату возобновления Чемпиона Англии. По предварительным данным, речь может идти о середине июня. В этом случае игроки должны возобновить полноценные тренировки в ближайшее время - с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Помимо предложения о сокращении времени матчей, футбольное руководство обсуждает организацию большего числа замен, обеспечение игры на нейтральных площадках и массовое тестирование игроков.

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за эпидемии коронавируса. Врачи АПЛ заявили, что не в восторге от идеи возобновления сезона.